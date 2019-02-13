Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2019, 20:03 — ИА Регнум. «Вы должны знать, что в контексте международных отношений отношения Белоруссии и России незыблемы, кто бы что ни писал и ни говорил», — заявил 13 февраля в Красной поляне Александр Лукашенко во время переговоров с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александром Лукашенко

Напомним, Лукашенко прибыл в Сочи накануне, 12 февраля. До этого по дипломатическим каналам российское руководство получило предложения официального Минска по решению проблемных вопросов. В 2018 году правительство РФ увязало продолжение оказания помощи Белоруссии с реализацией её руководством подписанного в 1999 году Договора о создании Союзного государства.

«Что касается поддержки нашей экономики, я также вам благодарен. При этом я часто говорю, что экономика Белоруссии — это финишное производство российской экономики. Мы сырье, комплектующие — 60−70% по основной машиностроительной продукции, нефтепереработке — покупаем в России. Поэтому это наша общая экономика. И поддерживая нас, вы, конечно, поддерживаете примерно 35−40 млн людей (вместе с семьями), которые работают на российских предприятиях, поставляют в Белоруссию продукцию. Если кто-то там в России и Белоруссии не понимает это, я думаю, поймут», — сказал Лукашенко.

Он также отметил: «Конечно, всегда вопросы есть и будут. Но мы всегда находили развязки этим вопросам. Думаю, не является это большой проблемой для нас».

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Российский лидер в ходе переговоров констатировал: «Немаловажным является наше сотрудничество в сфере международных отношений, ситуации в регионе. Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнером, союзником. И для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии и по этим вопросам, включая вопросы интеграции на постсоветском пространстве».

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры и покатались на лыжах. Президент России, оценивая прогресс переговорного процесса, отметил, что решение спорных вопросов «не терпит суеты».

По неофициальной информации, переговоры лидеров Союзного государства Белоруссии и России продлятся три дня. По итогам состоявшейся 13 февраля встречи ни одна из сторон не заявила о прорыве ключевых вопросов повестки. Таким образом, официальный Минск не получает «компенсации» за изменение Россией своего налогового законодательства в ходе «налогового манёвра» в нефтяной сфере, что означает большие возможности российского бюджета для финансирования социальных программ и нацпроектов.