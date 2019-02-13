США ввели санкции против Верховного суда Венесуэлы
Вашингтон, 13 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. США ввели санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы. Об этом 13 февраля сообщил на слушаниях в Конгрессе представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
María Alejandra Mora (SoyMAM)
Политический кризис в Венесуэле
По его словам, введённые ограничительные меры предусматривают запрет на выдачу американских виз фигурантам чёрного списка.
Напомним, что ранее Соединёнными Штатами уже были введены персональные санкции в отношении представителей руководства и высокопоставленных чиновников Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро.
В конце января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя временно исполняющим обязанности главы республики.