Вашингтон, 13 февраля, 2019, 19:59 — ИА Регнум. США ввели санкции в отношении членов Верховного суда Венесуэлы. Об этом 13 февраля сообщил на слушаниях в Конгрессе представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

María Alejandra Mora (SoyMAM) Политический кризис в Венесуэле

По его словам, введённые ограничительные меры предусматривают запрет на выдачу американских виз фигурантам чёрного списка.

Напомним, что ранее Соединёнными Штатами уже были введены персональные санкции в отношении представителей руководства и высокопоставленных чиновников Венесуэлы, включая президента страны Николаса Мадуро.

В конце января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо при поддержке США и ряда других государств объявил себя временно исполняющим обязанности главы республики.