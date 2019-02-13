Оренбург, 13 февраля, 2019, 19:46 — ИА Регнум. Министр экономического развития России Максим Орешкин не сумел успокоить население страны своими словами о том, что до 2036 года повышать пенсионный возраст не планируется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель председателя комитета экономической политике, промышленности и предпринимательству Законодательного собрания Оренбургской области, руководитель фракции ЛДПР Оксана Набатчикова.

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«Закон о повышении пенсионного возраста уже принят, пенсионный возраст уже повышен, и к 2028 году мы будем выходить на пенсию в 60 лет (женщины) и 65 лет (мужчины). Решение о повышении пенсионного возраста, как уже показала практика, не привело к повышению размера пенсий сегодняшних пенсионеров, наоборот их реальные доходы упали на 2,4%, при этом сама реформа серьёзно снизила уровень доверия к власти. Поэтому, заявление о том, что пенсионный возраст до 2036 года повышать не будут, вызывает один вопрос — а что, можно ещё повысить? Наверное, в данной ситуации это равносильно, тому, чтоб заявить о том, что «до 2036 года пенсии не отменят», — сказала депутат.

«Если министр хотел этим заявлением успокоить население, то ему точно это не удалось, и даже наоборот: в сложившейся ситуации это только подчеркивает негативные стороны повышения пенсионного возраста. А учитывая, что пока ни одна пенсионная реформа не дожила до своих заявленных результатов, то и сегодняшнее заявление не может быть гарантировано», — отметила Оксана Набатчикова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, своё скандальное заявление Максим Орешкин сделал в интервью газете «Ведомости». Он сообщил изданию о том, что повышения пенсионного возраста до 2036 года не планируется. При этом напомним, что в 2018 году возраст выхода на пенсию уже повысили на пять лет для мужчин и для женщин.