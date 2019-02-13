Москва, 13 февраля, 2019, 19:44 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг российской нефтяной компании «Татнефть» с уровня «Baa3» до уровня «Baa2», прогноз по рейтингу изменён с «позитивного» на «стабильный». Об этом говорится в распространённом 13 февраля пресс-релизе агентства.

А. Димитров ПАО «Татнефть»

Сообщается, что решение о повышении рейтинга компании принято вслед за повышением 12 февраля рейтинга Татарии с уровня «Ba2» до «Ba1». Прогноз по рейтингу региона также был изменён с «позитивного» на «стабильный».

Напомним, на минувшей неделе Moody's впервые с 2014 года повысило суверенный кредитный рейтинг России до «инвестиционного» уровня «Ваа3». Позднее агентство также повысило рейтинги 12 российских компаний, включая «Газпром», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатэк», «Норникель», «Транснефть», «Северсталь», РЖД.