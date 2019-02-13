Ярославль, 13 февраля, 2019, 18:57 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля планирует забрать имущество собственного предприятия-банкрота МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» в казну бесплатно. Об этом заявил на заседании комиссии муниципалитета Ярославля советник мэра города (по другим данным — заместитель мэра) Александр Асриянц.

City-yaroslavl.ru Снегоуборочная техника в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэрия оспорила сделку по продаже имущество МУПа-банкрота новому своему предприятию — МУП «Городское спецавтохозяйство». Новый МУП купил имущество у старого за 49 млн рублей в результате публичного предложения. Начальная цена составляла 198 млн рублей. По словам Александра Асриянца, мэрия хочет забрать базу предприятия-банкрота, а также коммунальную технику бесплатно.

Была запущена достаточно давно, еще в августе процедура публичного предложения в рамках дела о банкротстве. На финише была задумка, что либо сам САХ, либо, скорее всего, какая-то иная организация это на торгах купит. Цена отсечения — 49 миллионов. Мы считаем, что это очень большая сумма. Мы считаем, что это имущество столько не стоит. Есть законная возможность это забрать в бюджет бесплатно. Поэтому мы эту сделку сейчас оспариваем. Победа в торгах нового САХа — это был эксцесс исполнителя, бывшего директора Снежкова. Никакой победы быть не должно было, и тогда бы мы инициировали процедуру передачи этого имущественного комплекса как комплекса коммунального хозяйства в рамках конкурсной процедуры. Есть специальный режим», — сказал депутатам Александр Асриянц.

Асриянц заявил, что лично занимается этим вопросом. Если суд отменит сделку о продаже, по закону должны пройти две новые конкурсные процедуры. Асриянц уверен, что имущество «Спецавтохозяйства по уборке города» опять никто не купит, и имущество можно будет забрать в бюджет бесплатно.

При этом город выиграет — новому МУП «Городское спецавтохозяйство» не нужно будет платить 49 миллионов рублей за технику и базу. Проиграют от этой сделки кредиторы предприятия-банкрота: бывшие субподрядчики и контрагенты САХа, налоговая служба и внебюджетные фонды. Они в этом случае ничего не смогут взыскать с обанкротившегося муниципального предприятия. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.