Сеул, 13 февраля, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Северокорейские хакеры продолжают вести подрывную деятельность в Южной Корее. Экспертам удалось обнаружить вирус, который, предположительно, создан в КНДР, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на доклад компании McAfee, занимающейся вопросами компьютерной безопасности.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Смартфон

Вирусом оказалось заражено приложение для устройств на операционной системе Android. С его помощью пользователи получают информацию о расписании автобусов в Тэгу, Кванджу, Чханвоне и других городах. По словам экспертов, вирус крал личную и техническую информацию с устройств пользователей и направлял её на подконтрольные хакерам серверы.

Приложение доступно для скачивания с 2013 года, однако вирусом его заразили недавно — в августе 2018 года. «Чосон Ильбо» отмечает, что на национальную принадлежность вируса указывают отдельные строки в программном коде и схема его работы. Ранее издание сообщало о более чем 200 северокорейских хакерских группировках, работающих за рубежом.