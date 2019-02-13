Переславль-Залесский, Ярославская область, 13 февраля, 2019, 18:01 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Переславля-Залесского приняла решение присоединить все сельские культурно-досуговые центры к городскому Дому культуры. Постановление об этом подписал глава округа Валерий Астраханцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Дом культуры в Переславле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Переславский район был присоединен к городскому округу. С этим связана и реорганизация учреждений культуры. К городскому ДК будут присоединены культурно-досуговые центры бывших Нагорьевского, Рязанцевского, Пригородного сельских поселений, а также переславский культурно-досуговый центр «Плещей».

Ожидаемые эффекты от объединения в постановлении администрации Переславля сформулированы так:

Повышение качества работы клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; увеличение количества посещений клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; увеличение организация и проведение культурно-массовых мероприятий; расширение материально-технической базы с целью более эффективного оказания муниципальных услуг»

О планах по оптимизации культуры стало известно еще в конце прошлого года. Тогда работники культуры высказывали опасения, что этот процесс негативно скажется на перспективах сохранения культуры на селе. Все руководство будет в городе, штат будет сокращен, а следить за сохранностью помещения и инвентаря, а также выполнением программ при отсутствии на месте руководителя будет очень сложно. Каким будет штатное расписание при предлагаемой реорганизации, пока неизвестно.

Необходимо отметить, что сам Дом культуры Переславля-Залесского был образован меньше года назад, когда был завершен ремонт центра внешкольной работы «Ювента». Дети в здание уже не вернулись, зато в нем появилось новое муниципальное учреждение «Дом культуры Переславля-Залесского». Традиций и сильных, сложившихся коллективов в Доме культуры нет. Администрация своим решением ликвидирует и культурно-досуговый центр «Плещей», многие годы работающий в Переславле. Мероприятия по реорганизации должны пройти до 15 апреля 2019 года.