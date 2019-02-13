Калуга, 13 февраля, 2019, 17:54 — ИА Регнум. В Калужской области более 3 млн рублей налогов и сборов не поступили в городской бюджет Тарусы, сообщила 13 февраля корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Тарусского района Зоя Ивлева.

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По её словам, деятельность сотрудников межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России №7 по Калужской области оставляет желать лучшего. К примеру, на территории района сократилась задолженность по уплате хозяйствующими субъектами НДФЛ на сумму более 100 тыс. рублей, что свидетельствует об отсутствии должного контроля, предусмотренного Налоговым кодексом РФ в части проведения налоговых проверок и принятии своевременных мер по взысканию налога

«Так, в прокуратуру района в 2018 году на согласование поступил всего лишь один материал о применении к ООО «Отрада» ст. 77 Налогового кодекса РФ при наличии задолженности по уплате налоговых платежей иными организациями-должниками», — сказала Зоя Ивлева.

По результатам проверки в адрес начальника межрайонной ИФНС №7 по Калужской области прокурором Тарусского района внесено представление, которое было удовлетворено. Виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Гигиена-Сервис», депутата Законодательного собрания области Александра Бушина, который подозревается в совершении налоговых преступлений

По версии следствия, в период с июля 2017 по июнь 2018 года самый богатый депутат областного парламента Александр Бушин не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму 15 млн рублей. Также он, полагают следователи, сокрыл денежные средства организации в размере 11,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.