Симферополь, 13 февраля, 2019, 17:36 — ИА Регнум. Заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина о повышении пенсионного возраста — не об отступлении властей от задуманной ими реформы, конечно, а о желании успокоить население, что больше никаких жестких мер не предвидится. Такое мнение ИА REGNUM 13 февраля высказал философ и политолог Борис Межуев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Связи с общественностью

«Безусловно, главным тут является желание не допустить дальнейшего падения рейтинга власти, оказавшегося слишком уязвимым перед лицом экономических мероприятий антисоциального толка. Всё-таки державность очень долго компенсировала отсутствие левой альтернативы, но это не могло продолжаться бесконечно. Однако подобные заявления — мера паллиативная, позволяющая создать видимость улучшения качества жизни. В этой душной системе нужна популистская форточка», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что пенсионная реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие вопрос повышения пенсионного возраста не поднимался.