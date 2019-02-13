Хельсинки, 13 февраля, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Новым председателем правления и исполнительным директором совместного предприятия Латвии, Эстонии и Литвы RB Rail был избран финн Тимо Рийхимяки, сообщает новостной латвийский портал delfi.lv. К своим обязанностям Рийхимяк приступит 11 марта в расположенной в Риге штаб-квартире компании.

Gediminas Rail Baltica

Из биографии Рийхимяки, предоставленной компанией RB Rail, следует, что он уже имел опыт работы в подобных проектах. Ранее он занимал различные руководящие должности в акционерном обществе NRC Group, которое является ведущим предприятием Финляндии в секторе проектирования, строительства и эксплуатации железных дорог.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля Финляндия приняла решение участвовать в проекте создания железнодорожной магистрали через страны Прибалтики Rail Baltica и войти в число акционеров компании RB Rail.

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Напомним, в сентябре 2018 года Байба Рубеса, которая на тот момент занимала пост исполнительного директора и председателя компани RB Rail — подала прошение об отставке, что стало следствием давнего конфликта в отношении роли и полномочий компании в рамках реализации проекта и борьбы между литовскими и латвийскими жд-компаниями. Уходя с поста, она подчеркнула, факт отсутствия годового бюджета RB Bail на 2019 — сигнал для ЕС о нежелании прибалтийских стран отдавать приоритет «региональному проекту века». Она также обвинила Литву в давлении со стороны национальной железнодорожной компании в ущерб интересов всего проекта.

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Rail Baltica — проект железной дороги с узкой колеёй через Литву, Латвию и Эстонию. 7 ноября 2001 года министры трёх прибалтийских стран подписали договор о создании железной дороги с европейской шириной колеи, которая бы соединила все три страны со странами Центральной Европы по маршруту Берлин — Познань — Варшава — Каунас — Рига — Таллин с возможным выходом на Хельсинки. Строительство пока ведётся только в Литве, где за пять лет проложили трассу шириной 1435 мм от польской границы до Каунаса. Согласно планам RB Rail, новая железная дорога должна быть построена к 2026 год