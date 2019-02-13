Москва, 13 февраля, 2019, 17:21 — ИА Регнум. Россия намерена воспользоваться своим правом на участие в международном наблюдении за выборами президента Украины и направить своих представителей в страну в составе миссии краткосрочных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, сообщает 13 февраля пресс-служба МИД России.

Russianname Выборы на Украине

Как говорится в сообщении ведомства, накануне от БДИПЧ ОБСЕ поступил циркулярный запрос на командирование краткосрочных наблюдателей в состав международной миссии по мониторингу выборов на Украине.

«Ранее ЦИК Украины отклонил заявки, поданные БДИПЧ, на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России в составе этой миссии. Из-за этого мы были вынуждены отменить их командирование. Несмотря на это, российская сторона намерена использовать своё право участвовать в международном наблюдении за выборами в другом государстве — участнике ОБСЕ, в данном случае на Украине», — говорится в сообщении.

Как уточнили в МИД, краткосрочные наблюдатели миссий БДИПЧ осуществляют мониторинг непосредственно в день голосования, тогда как члены долгосрочного компонента отслеживают весь ход избирательного процесса до, во время и после выборов.

Сообщается, что российские кандидатуры в состав миссии «будут должным образом направлены в БДИПЧ в соответствии с полученным приглашением».

«Рассчитываем, что им будут предоставлены все необходимые условия для выполнения функций международного наблюдения», — отметили в российском ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе МИД России сообщал о решении Москвы воздержаться от отправки своих представителей для наблюдения за выборами президента Украины в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ. В ведомстве заявили, что такое решение принято из соображений безопасности.

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