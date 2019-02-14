Каракас, 14 февраля, 2019, 07:06 — ИА Регнум. Массированная атака американских и в целом западных СМИ на законную власть Венесуэлы пытается представить ситуацию в этой стране как стандартный шаблон для «цветных революций» — «тиран без поддержки», «экономический кризис», и, конечно же, «протестующий народ». Почему на этот раз стандартная схема, многократно применявшаяся США для свержения неугодных лидеров, может дать сбой, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Венесуэла

Конечно же, с учетом всех благих социальных преобразований, проведенных в Венесуэле под руководством Николаса Мадуро с 2013 года, большинство граждан страны поддерживает проводимую им политику. 1 500 000 бесплатных домов, субсидирование цен на товары народного потребления и продовольствие за счет доходов от торговли страны нефтью, победа над столичной преступностью — всё это составляет основу политического капитала Мадуро, привлекающего к нему граждан. Все эти успехи замалчиваются или искажаются западной пропагандой, выставляющей Венесуэлу как очередной идеальный полигон для отработки методов «цветной революции».

Вот только за последние годы методы этих «революций» были достаточно хорошо изучены за пределами США для того, чтобы выработать адекватное противоядие. И, несмотря на саботаж, устроенный венесуэльской оппозицией, сценарий переворота «по-украински» в Венесуэле начал давать очевидные сбои. Какие же меры предпринимает Николас Мадуро для предотвращения в своей стране «демократического» развала?

Читайте статью Больше, чем нефть: почему США на самом деле торопятся с Венесуэлой, а также другие публикации Руслана Хубиева, посвященные тенденциям мировой политики.