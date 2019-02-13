Лондон, 13 февраля, 2019, 17:17 — ИА Регнум. Правительство Терезы Мэй не намерено добиваться отсрочки выхода Великобритании из Евросоюза даже под угрозой «жесткого Brexit», 13 февраля передает агентство

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Премьер-министр совершенно ясно дала понять, что мы намерены выйти 29 марта», — сообщил журналистам министр по выходу из ЕС Стивен Баркли.

Выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. При этом правительство Мэй всё ещё не согласовало с Брюсселем и собственным парламентом предварительное соглашение по Brexit.

Читайте также: Швейцария установит квоту на число британцев в стране после Brexit