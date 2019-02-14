Оттава, 14 февраля, 2019, 08:26 — ИА Регнум. Дипломатический скандал, разразившийся между Китаем и Канадой, может получить развитие в неожиданной сфере. О том, какой серьезный удар может получить Канада в области высшего образования, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

University of the Fraser Valley Китайские студенты

Глобальное аналитическое агентство «Мудис Инвесторс Сервисез» оценило последствия возможного перевода китайских студентов в университеты других стран мира. Картина получилась весьма неутешительной для Канады, ведь плата за обучение 77 000 китайских студентов (данные на 2018 год) и покупки этих студентов в канадских магазинах составляют весомую долю экономик тех округов, в которых находятся университеты.

По данным Статистического управления Канады, именно всё увеличивающаяся плата за обучение иностранных студентов позволяет удерживать на приемлемом уровне плату за обучение студентов-канадцев. Если же китайские студенты покинут страну, канадское образование рискует потерять весь университетский сектор, оставшись только на уровне колледжей. Что, разумеется, сильно ударит и по престижу страны, и по качеству подготовки специалистов.

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