Пекин, 14 февраля, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Китайский технологический гигант — компания «Тенсент» — вложила $150 млн в социальную площадку новостей Reddit. О том, как китайская государственная программа цензуры интернет-новостей и контроля общения в сети опирается на отечественную высокотехнологическую индустрию, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Цензура

Компания «Тенсент» — не просто один из гигантов китайского высокотехнологического сектора, это еще и один из главных создателей «Золотого щита» — китайского файерволла, фильтрующего нежелательную с точки зрения властей КНР информацию. Принято считать, что отношения власти в лице ЦК КПК и бизнеса в Китае устроены по принципу противостояния — Компартия спускает жесткие директивы, а бизнес, запуганный и угнетенный, стиснув зубы эти директивы выполняет.

Пример с Reddit, как и многие другие, свидетельствует об обратном: китайские компании сами работают над тем, чтобы продвигать «китаизацию Сети», запланированную КПК, как можно дальше и эффективнее. И с технической точки зрения этот процесс абсолютно логичен, ведь для организации цензуры в электронных средствах коммуникации требуются огромные вычислительные мощности, которые находятся в руках компаний, подобных «Тенсент». Так что освоение площадок в Сети, где пользователи привыкли открыто высказываться — хороший задел китайских идеологических специалистов. На предмет последующей сортировки.

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