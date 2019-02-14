Москва, 14 февраля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Может ли борьба с фальшивыми информационными сообщениями сама становиться причиной их появления? Пример такого противоречия, нашедшего реальное воплощение в российской информреальности, показывает автор ИА REGNUM Евгений Цоц на примере телеканала «Дождь».

Дмитрий Кардовский. Хлестаков. Иллюстрация к «Ревизору» Гоголя

Взявшись разоблачать цитаты кинорежиссера Никиты Михалкова, ведущий программы Fake News Илья Шепелин, казалось бы, не оставил от них камня на камне. Михалков в своем «Бесогоне» упомянул документ «Повестка дня 2030», принятый аппаратом ООН в 2006 году. В этом документе идет речь о том, что устойчивое развитие во всем мире требует снижения качества образования, а избыточное образование есть угроза для устойчивости. Шипелин как бы уничтожает этот аргумент Михалкова, найдя упоминание о «Повестке дня 2030» только на одном из саратовских сайтов. А раз документ упомянут только там, то он фейковый. По логике Шипилина, всё выглядит так, будто саратовский сайт придумал, а Михалков процитировал.

Хотя если сделать еще один шаг, то не трудно найти документ, принятый в 2006 году аппаратом ЮНЕСКО и называющийся «Education for Sustainable Development Toolkit», он же — «Повестка дня 2030», главный смысл которого Михалков в своем изложении не исказил ни на йоту. Так кто источник ложных сведений?

Читайте статью Как ведущий Fake News «разоблачил» Михалкова и другие публикации Евгения Цоца.