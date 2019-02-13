Москва, 13 февраля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Белоруссией в 2018 году на 9,4% превысил показатель предыдущего года и составил $35,56 млрд. Такие данные приводятся в материалах пресс-службы Кремля ко встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи.

Рубль Россия Белорусь

Сообщается, что экспорт из России в Белоруссию за год увеличился на 15,4% и составил $22,61 млрд, импорт из Белоруссии в Россию вырос на 0,4% — до $12,94 млрд.

Отмечается также, что Россия остаётся ведущим торговым партнёром Белоруссии и её доля в общем товарообороте республики сохраняется на уровне приблизительно 50%.

Напомним, 13 февраля в Сочи Владимир Путин проводит переговоры с Александром Лукашенко, который находится в России с рабочим визитом. На повестке встречи — ключевые вопросы двусторонних отношений, а также перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

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