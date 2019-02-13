Москва, 13 февраля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Госдума может повысить штрафы за распространение не соответствующей действительности информации, так называемых фейковых новостей, передает корреспондент ИА REGNUM 13 февраля. Нормы касаются не только СМИ, но и блогеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Соответствующие поправки при доработке законопроекта ко второму чтению предложили депутаты, среди которых Анатолий Выборный («Единая Россия»). Если нормы получат поддержку, максимальный штраф для граждан, впервые совершивших нарушение, составит 100 тыс.рублей.

Принятый в первом чтении законопроект предусматривал административную ответственность: для граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

Поправками предлагается санкции ужесточить: для граждан — в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 200 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения

За повторное нарушение санкции еще строже — до 1,5 млн рублей.

В Госдуме в ходе дискуссии звучали опасения, что законопроект направлен на защиту интересов узкого круга лиц, в частности, будет скрываться информация относительно возможной коррупции среди чиновников.