Венеция, Италия, 13 февраля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Крупные суда больше не будут стоять в лагуне Венеции, сообщает Il Gazzettino в среду, 13 февраля.

MrsBrown Венецианская лагуна

В министерстве инфраструктуры и транспорта сообщили, что соответствующая договоренность была достигнута в ходе совещания с представителями крупнейших компаний.

Обе стороны согласились с тем, что крупные корабли должны ждать пассажиров за пределами лагуны, сообщили также в министерстве.

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