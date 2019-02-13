Москва, 13 февраля, 2019, 17:11 — ИА Регнум. Главная проблема российской экономики состоит в том, что ею управляют исходя из политической конъюнктуры, а не опираясь на какой-то серьёзный план. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 февраля рассказал экономист Александр Бузгалин, комментируя заявление министра экономического развития Максима Орешкина, который пообещал, что в РФ до 2036 года дальнейшего повышения пенсионного возраста не будет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Заявление сделано исключительно для того, чтобы успокоить общественное мнение, — сказал Бузгалин. — Это исключительно пропагандистское заявление, особенно если учесть, что у нас министры экономики меняются достаточно легко, и некоторые даже отправляются в тюрьму. Более того, мнение министры меняют не только в отношении пенсионного возраста. Так было, например, и в отношении прогрессивного подоходного налога, который большое количество самых высокопоставленных лиц страны собиралось ввести в ближайшей исторической перспективе. Многие программы просто забываются. Например «Программа 20/20». Про неё вообще все забыли, хотя её разрабатывало Министерство экономического развития. Орешкину, скорее, надо было бы рассказать о том, как замечательно она реализована, учитывая, что за неё получали ордена и медали».

Также Бузгалин, рассуждая о том, есть ли у правительства РФ план запустить второй виток пенсионной реформы в 2036 году, заметил:

«Я думаю, что у нас по-настоящему ничего не запланировано. И в этом главная проблема российской экономики. Решение принимаются в зависимости от политической конъюнктуры — от цен на нефть, от того, что сказал Трамп, и так далее. Долгосрочной системы продуманных инвестиций нет. За исключением некоторых сфер ВПК. Я подчеркиваю — некоторых. Дальше любые национальные проекты исчезают и оказываются, мягко говоря, не полностью реализованными».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью газете «Ведомости» министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что до 2036 года в России повышение пенсионного возраста не планируется. Если верить министру, то пенсионная реформа якобы сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие «этот вопрос больше не поднимался».

«В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено», — заявил Орешкин.