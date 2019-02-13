Варшава, 13 февраля, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Почти пять тысяч военнослужащих армии США уже размещены в Польше, заявил 13 февраля вице-президент США Майк Пенс после подписания договора о закупке Варшавой американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Система залпового огня HIMARS. Загрузка сменного пакета в пусковую установку

«Хочу поблагодарить за службу почти пять тысяч американских солдат, которые находятся в Польше», — сказал Майк Пенс.

Напомним, ранее сообщалось о размещении в Польше бронетанкового подразделения США и многонациональной батальонной группы НАТО.

Позднее официальная Варшава выступила с предложением предоставить место на своей территории для размещения на постоянной основе бронетанковой дивизии США и оплатить строительство военной базы, которую президент Польши Анджей Дуда предложил назвать Fort Trump в честь нынешнего президента США Дональда Трампа.