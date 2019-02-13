Йошкар-Ола, 13 февраля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Казанков (фракция КПРФ) не видит «смысла» делать заявления о дальнейшем повышении пенсионного возраста, если к 2036 году не будет на посту ни Орешкина, ни нынешнего правительства. Парламентарий в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил, что подобные заявления могут «лишний раз» вызвать злость у избирателей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«У меня складывается впечатление, что наше правительство уже не знает, что ещё сделать, чтобы было как в Париже. Ну какой смысл сейчас что-то говорить о дальнейшем повышении пенсионного возраста, если через 20 лет не будет ни этого министра, ни этого правительства, ни, возможно даже, пенсионной системы в нынешнем виде? Для того, чтобы лишний раз позлить избирателей?» — недоумевает Сергей Казанков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Ведомостям» заявил, что пенсионная реформа «сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос больше не поднимался». По его словам, в прогнозе министерства до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

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Напомним, в России вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, которым закреплено повышение пенсионного возраста: 65 лет — для мужчин и 60 лет — для женщин. Увеличение пенсионного возраста будет плавным: предусматривается длительный переходный период — с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет. Такие нововведения правительство объясняло необходимостью повышать довольствие пенсионеров на 1 тыс. рублей каждый год, чтобы к 2024 году средний размер пенсии составил 20 тыс. рублей.