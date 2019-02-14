Киев, 14 февраля, 2019, 03:35 — ИА Регнум. Последние социологические опросы на Украине показывают явный отрыв трех кандидатов на пост президента. Кто эти счастливцы и почему, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Платон Беседин.

Иван Шилов ИА REGNUM Кандидаты

Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко заняли топ в рейтинге претендентов. Остальные либо не смогли поделить электоральную площадку, как это случилось с «Оппозиционным блоком», либо продолжают играть техническую роль, вроде того же Олега Ляшко. А вот тройка лидеров может вызывать неподдельный интерес, из них Зеленский вызывает симпатии простых украинцев именно незамаранностью своей биографии участием в предшествующих политических структурах. Уроки евромайдана показали украинским гражданам, как профессиональные политики легко перекрашиваются, переходя из одного лагеря в другой и проклиная то, что вчера воспевали.

Зеленский на этом фоне выглядит, конечно же, позитивно. Хотя и Тимошенко продолжает собирать электоральные симпатии, несмотря на то, что ее программа — не более, чем усиленная пародия на программу Порошенко. Тут, пожалуй, и подстерегает ее главный подвох: вряд ли украинское общество захочет второго Порошенко, оно и с первым-то не знает, что делать. И, тем не менее, главные шансы занять кресло — у того, кто и сейчас в нём. Порошенко могут сколько угодно не любить, но корни, пущенные им на Украине и, что еще важнее, на Западе, весьма крепки. Так что вероятность честных выборов в данном случае стремится к нулю.

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