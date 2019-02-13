Ростов-на-Дону, 13 февраля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. «Куда же ещё повышать пенсионный возраст?» — задался вопросом руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов 13 февраля, комментируя в беседе с корреспондентом ИА REGNUM слова министра экономического развития России Максима Орешкина о пенсионной реформе. Напомним, в интервью газете «Ведомости» чиновник заявил, что в прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

Фердинанд Ходлер. Безработный. 1891

«Да, до 2036 года правительство России уже приняло решение по пенсионному возрасту. Так как протестных акций было недостаточно, общественность немного пожужжала и успокоилась, то менять это решение никто не собирается. Не исключено, что в 2036 году власти решат, что пенсионный возраст надо поднять до 70 лет. А ведь организм не молодеет», — отметил собеседник агентства.

По его словам, в Министерстве здравоохранения России уверены, что человек может до 100 лет дожить, что означает дальнейшее повышение пенсионного возраста, несмотря на снижение жизнедеятельности организма человека.

«Как бы ни ругали Советский Союз, но в те годы подход к пенсионному возрасту был научный. Не зря мужчины и женщины уходили на пенсию в 55 и 60 лет — организм изнашивается, происходят необратимые процессы. Именно в этом и заключается моральное преступление власти — они считают, что человек после 65 лет молодеет», — обратил внимание депутат.