Москва, 13 февраля, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Средняя максимальная процентная ставка по рублёвым вкладам российских банков из топ-10 в первой декаде февраля снизилась на 0,05% и составила 7,5%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

Во второй и третьей декадах января данный показатель сохранялся на уровне 7,55%, а начале января составлял 7,53%.

Сообщается, что показатель рассчитан на основе продуктов десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц: Сбербанка, Совкомбанка, ВТБ, Райффайзенбанка, Газпромбанка, Московского кредитного банка, Альфа-банка, ФК Открытие, Промсвязьбанка и Россельхозбанка.