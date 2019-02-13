Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Президенты Российской Федерации и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко сделали небольшой перерыв в ходе своих переговоров в Сочи и покатались на горных лыжах. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко прибыл сегодня в Сочи, где встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Лидеры двух страны ведут комплексные переговоры о стратегии дальнейшего взаимодействия между Россией и Белоруссией.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, переговоры между Путиным и Лукашенко продлятся весь день, 13 февраля, а затем могут продолжиться еще и 14 и 15 февраля.

Стоит отметить, что предыдущая встреча лидеров двух стран состоялась 29 декабря 2018 года. Тогда же Путин и Лукашенко договорились как-нибудь поиграть в хоккей и покататься на лыжах.