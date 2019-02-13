Ватикан, 13 февраля, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск все-таки ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, 13 февраля передает агентство Associated Press.

Папа Римский Франциск

По сообщению итальянских СМИ, ответное письмо было написано ещё 7 февраля, через несколько дней после обращения лидера Венесуэлы за помощью в урегулировании политического кризиса в стране.

По опубликованной информации, неделю назад Ватикан ещё не был готов стать медиатором политического процесса в Венесуэле.

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