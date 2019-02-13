Москва, 13 февраля, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Ежегодный отчёт правительства о результатах работы за прошедший год состоится 17 апреля. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 13 февраля, об этом журналистам по итогам заседания Совета Думы заявил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Duma.gov.ru Иван Мельников

«Совет Думы принял решение о том, что ежегодный отчёт правительства РФ о результатах его деятельности, в данном случае речь идёт об отчёте правительства РФ и результатов деятельности за 2018 год состоится на пленарном заседании 17 апреля», — отметил Мельников.

По его словам, согласно установленной процедуре, все фракции направят свои вопросы в комитет Госдумы по контролю и регламенту до 4 марта. К 11 марта комитет должен сформировать финальный список вопрос и утвердить его на Совете Думы.

Традиционно отчет представляет глава правительства Дмитрий Медведев. Депутаты Госдумы также интересуются планами работы правительства на 2019 год и на перспективу.