Сочи, Краснодарский край, 13 февраля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Белоруссия строго выполняет все свои финансовые обязательства перед Россией. Об этом российский лидер сказал сегодня, 13 февраля, на встрече с белорусским президентом Александром Лукашенко в Сочи.

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Путин подчеркнул, что Белоруссия «очень дисциплинированно» в финансово смысле исполняет свои обязательства, и это позволяет России и Белоруссии совместно работать над крупными проектами.

Также Путин заявил, что для России Белоруссия — важнейший стратегический партнер.

«Для нас Белоруссия является важнейшим стратегическим партнёром, союзником, и для меня очень важно сверить часы с президентом Белоруссии», — сказал президент России.

Напомним, что Лукашенко прибыл в Сочи на переговоры с Владимиром Путиным. Ожидается, что переговоры продлятся три дня.