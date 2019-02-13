Чебоксары, 13 февраля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. В Чувашии резко ухудшаются погодные условия. Как сообщили ИА REGNUM в ГКЧС республики, ночью 14 февраля ожидается «жёлтый» уровень опасности, с порывами юго-западного ветра до 18 м/с.

Васнецов А. М. Зимний сон (Зима). 1908-1914

По данным ведомства, помимо порывов ветра, в большинстве районов ожидаются снегопады и метель. На дорогах снежные заносы, накат, гололедица.

По прогнозу автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова, ухудшение погоды связано с прохождением холодного фронта ложбины, протянувшейся от Средиземного до Баренцева моря. Осадки и метель будут идти до вечера 14 февраля, местами возможен переохлажденный дождь. По прогнозу Гидрометцентра, за это время может выпасть до 4 мм осадков.

«При этом будет наблюдаться обратный суточный ход температуры воздуха — предстоящей ночью столбики термометров поднимутся до нулевой отметки, а затем снова начнут понижаться», — сказал Владимир Михайлов.

Спасатели рекомендуют жителям ограничить выход из зданий, взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал на улице, то необходимо укрыться в подъездах зданий. Возможны схода снега и льда, а также падения сосулек с крыши домов, поэтому передвигаться следует крайне осторожно. Желательно не парковаться вблизи рекламных щитов и деревьев.