Луганск, 13 февраля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины ведут разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов в районе населённых пунктов Троицкое и Светлодарское, заявил 13 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ намерены использовать полученные данные для корректировки артиллерийского огня.

Марочко также рассказал, что члены указанного формирования минируют территорию в районе населённого пункта Луганское, не выставляя защитные заграждения и никак не отмечая минные поля. Тем самым ВСУ подвергают опасности местное население.

«Обращаем внимание миссии ОБСЕ на данные факты», — подытожил представитель ЛНР.

Как сообщали ранее представители разведки ДНР, в конце 2018 года стало известно о поступлении более 50 беспилотных летательных аппаратов в распоряжение ВСУ. По данным разведки, их планируют переделать в ударные боевые устройства.

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