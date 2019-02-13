Москва, 13 февраля, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Климатическая весна в Москве придёт в конце марта, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Алексей Саврасов. Весна. Грачи прилетели. 1872

«Стойкий переход среднесуточной температуры через ноль можно ожидать ближе к 27 марта — именно эта дата считается наступлением климатической весны», — сказала она.

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По её словам, в феврале среднесуточная температура выше нормы на 7,8 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 13 февраля идёт обильный снегопад. Из-за сильных осадков и перехода температуры в столице через нулевую отметку мэр столицы Сергей Собянин посоветовал москвичам проявить внимательность.