Джакарта, 13 февраля, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что проблема «российской пропаганды», возникшая после того, как президент Джоко Видодо использовал этот термин, не затронула двусторонние отношения между Индонезией и Россией, сообщает Antaranews.

Chris Woodrich Российское посольство. Джакарта

«Я думаю, что этот вопрос не повлияет на двусторонние отношения, я надеюсь на это. До сих пор страны имели хорошие отношения, и я не вижу причины, по которой они должны ухудшиться», — заявила российский дипломат на брифинге в резиденции посольства Российской Федерации в Джакарте.

Издание отмечает, что Людмила Воробьева обсудила этот вопрос с правительством Индонезии, чтобы разъяснить позицию и принципы России касательно термина «российская пропаганда».

«Мы думаем, что эта проблема окончена. Мы не будем предпринимать никаких официальных шагов после этого», — заявила она, выразив надежду на дальнейшее развитие сотрудничества в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля 2019 года президент Индонезии, говоря о выборах в стране, употребил термин «российская пропаганда», который сразу вызвал реакцию со стороны российского посольства в Джакарте, где напомнили, что сам термин появился в американской статье в 2016 году и «не основан на реальности».

Позднее глава Индонезии объяснил, что, упоминая о «российской пропаганде», он имел в виду распространение ложной информации и не связывал этот термин с российским государством.

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