Москва, 13 февраля, 2019, 16:07 — ИА Регнум. Неблагоприятные изменения в пенсионной системе неизбежны, и новое повышение пенсионного возраста может быть одним из них. Слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина лишь обозначили сроки, когда это может произойти, сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист Евгений Надоршин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«Новое повышение пенсионного возраста, другие негативные изменения — вопрос времени. Прогноз Орешкина можно даже назвать оптимистичным. Я бы усомнился, что пенсионный возраст не повысят до 2036 года. С учетом нынешней демографии и производительности труда это может произойти еще раньше, возможно в течение 10 ближайших лет. Хотя вместо повышения возраста выхода на пенсию власть может применить набор менее тяжелых компенсирующих мер. Как, например, было решено не индексировать выплаты работающим пенсионерам. Если подобного не сделают, повышение пенсионного возраста может произойти до 2036 года», — рассказал эксперт, который в прошлом работал советником министра экономического развития РФ.

Причина в самой пенсионной системе. Модель «солидарных поколений» в России неизбежно будет приводить к повышению возраста выхода на пенсию или другим вариантам ухудшения жизни пенсионеров на долгосрочном горизонте. Ведь, по прогнозам, население России и дальше продолжит стареть, процент работающих сокращаться, а производительность труда растет крайне медленно.

«После повышения возраста в Пенсионном фонде по-прежнему не хватает средств. Приходится, как и раньше, покрывать недостаток из бюджета. С нашей демографией модель «солидарных поколений» всегда будет приводить к дефициту, обременительному для бюджета. Наша прежняя система «накопительных пенсий» до 2008 года была одной из самых сбалансированных пенсионных систем в мире. Мы ее разрушили, перешли к системе «солидарных поколений», при которой, если недостаточно численности или производительности труда текущего поколения, то вы должны будете субсидировать Пенсионный фонд», — отметил Надоршин.

Само по себе заявление Орешкина озвучено не для того, чтобы подготовить население к предстоящему повышению пенсионного возраста. Те, кого это коснется, еще слишком молоды и не обратят на его слова внимания. Министр, возможно, упомянул результаты расчетов о потенциальных проблемах в пенсионной системе, которые пока стараются не выносить на широкое обсуждение, предположил экономист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орешкин сделал скандальное заявление в интервью изданию «Ведомости». Министр экономического развития России сообщил, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не предусмотрено, по крайней мере до 2036 года.