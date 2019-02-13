Виталий в банке
Москва, 13 февраля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. «Когда ленинградское радио начало передавать для ребят «Вести из леса», редакция стала получать тысячи писем — ответы на вопросы и загадки. На конвертах было написано «Письмо Виталию Ульянки», «Бьянки», «Венки» и даже «Виталию в банке». Двести фамилий насчитал тот, кому вручались письма. Кто он — человек с двумя сотнями фамилий? Им был писатель Виталий Бианки.» — Из диафильма «Двести фамилий», 1970 г.
11 февраля родился Виталий Валентинович Бианки (1894−1959), русский писатель, автор рассказов и сказок о живой природе.
Бианки родился в семье хранителя коллекций Зоологического музея Российской Академии наук, ученого-орнитолога. Знакомство с животным миром началось именно там, в музее, а продолжилось в настоящих, живых лесных путешествиях. Отец научил Виталия внимательно наблюдать за жизнью леса и его обитателей и обязательно записывать наблюдения.
Бианки не только сам создавал увлекательные повести, рассказы и сказки, ему удалось собрать вокруг себя людей, любивших и знавших природу и умевших о ней рассказать детям — это Святослав Сахарнов, Николай Сладков, Эдуард Шим. И художники, иллюстрировавшие книги Бианки, тоже подобрались на славу — Евгений Курдов, Евгений Чарушин, Юрий Васнецов.
Виталию Валентиновичу удалось превратить в героев близких и знакомых нам обитателей родных лесов, полей и рек. Оказалось, что рассказывать о жизни лося, мышонка или рыси можно не менее захватывающе, чем об экзотических тиграх и крокодилах.
Бианки оборачивал в слова собственные впечатления и знания, полученные в многочисленных путешествиях и экспедициях на Алтай и Урал, на далекий Ямал и знакомую Новгородчину.
«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире.» — В. Бианки
Посмотрите диафильм о творчестве Бианки «Двести фамилий», который составили Сахарнов и Сладков.
Замечательно, что Бианки не просто открывал тайны окружающего мира. Он щедро делился открытиями с детьми. Это были и книги, и необычные издания вроде «Лесной газеты», в которой очень много загадок, ребусов и развлекательных вставок.
Конечно, такой материал не ускользнул от создателей диафильмов. В коллекции Национальной электронной детской библиотеки есть несколько пленок по мотивам рассказов Бианки.
Удивительная история о судьбе слона по имени Сюн и слонихи Кунг, подаренных вьетнамцами советским ребятам. Больше полутора лет слоны добирались до ленинградского зоопарка. А через два года у них родился слоненок Лекс!
История храброго зайчишки по прозванию Лупленый бочок из-за отметины на боку, которую оставила ему на память собака. Такой он был храбрый, что ни с кем в доме не ужился — ни с котенком, и с собакой, ни с мальчиком. Так его в лес и отпустили!
О наивном щенке и хитрых, находчивых обитателях леса. Они-то умеют и спрятаться, и за себя постоять. Так что щенок ни с чем остался! Бегом в конуру вернулся и долго еще нос не высовывал.
Кукольный диафильм о насекомых, которые помогали Муравьишке добраться домой. А помогали все — гусеница, паук, жужелица, блоха, кузнечик и еще много друзей.
Если вы не боитесь пауков, то этот диафильм для вас — о разных пауках и других насекомых рассказывается интересно и подробно.
На самом деле это диафильм по литературе. Немного о самом Бианки и много о его «Лесной газете».
Добро пожаловать в мир родной природы!
«В лучших книгах Бианки целый мир человеческих переживаний … И не от того ли так широк круг его читателей, не от того ли книжки о русской природе близки людям.» Э. Шим