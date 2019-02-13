Москва, 13 февраля, 2019, 15:52 — ИА Регнум. «Когда ленинградское радио начало передавать для ребят «Вести из леса», редакция стала получать тысячи писем — ответы на вопросы и загадки. На конвертах было написано «Письмо Виталию Ульянки», «Бьянки», «Венки» и даже «Виталию в банке». Двести фамилий насчитал тот, кому вручались письма. Кто он — человек с двумя сотнями фамилий? Им был писатель Виталий Бианки.» — Из диафильма «Двести фамилий», 1970 г.

Национальная электронная детская библиотека Двести фамилий (Вит. Бианки) / С. Сахарнов, Н. Сладков; художник В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (41 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40252#page/0/mode/1up

11 февраля родился Виталий Валентинович Бианки (1894−1959), русский писатель, автор рассказов и сказок о живой природе.

Бианки родился в семье хранителя коллекций Зоологического музея Российской Академии наук, ученого-орнитолога. Знакомство с животным миром началось именно там, в музее, а продолжилось в настоящих, живых лесных путешествиях. Отец научил Виталия внимательно наблюдать за жизнью леса и его обитателей и обязательно записывать наблюдения.

Бианки не только сам создавал увлекательные повести, рассказы и сказки, ему удалось собрать вокруг себя людей, любивших и знавших природу и умевших о ней рассказать детям — это Святослав Сахарнов, Николай Сладков, Эдуард Шим. И художники, иллюстрировавшие книги Бианки, тоже подобрались на славу — Евгений Курдов, Евгений Чарушин, Юрий Васнецов.

Виталию Валентиновичу удалось превратить в героев близких и знакомых нам обитателей родных лесов, полей и рек. Оказалось, что рассказывать о жизни лося, мышонка или рыси можно не менее захватывающе, чем об экзотических тиграх и крокодилах.

Национальная электронная детская библиотека Двести фамилий (Вит. Бианки) / С. Сахарнов, Н. Сладков; художник В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (41 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40252#page/0/mode/1up

Бианки оборачивал в слова собственные впечатления и знания, полученные в многочисленных путешествиях и экспедициях на Алтай и Урал, на далекий Ямал и знакомую Новгородчину.

«Весь огромный мир кругом меня, надо мной и подо мной полон неизведанных тайн. И я их буду открывать всю жизнь, потому что это самое интересное, самое увлекательное занятие в мире.» — В. Бианки

Посмотрите диафильм о творчестве Бианки «Двести фамилий», который составили Сахарнов и Сладков.

Национальная электронная детская библиотека Двести фамилий (Вит. Бианки) / С. Сахарнов, Н. Сладков; художник В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (41 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40252#page/0/mode/1up

Замечательно, что Бианки не просто открывал тайны окружающего мира. Он щедро делился открытиями с детьми. Это были и книги, и необычные издания вроде «Лесной газеты», в которой очень много загадок, ребусов и развлекательных вставок.

Конечно, такой материал не ускользнул от создателей диафильмов. В коллекции Национальной электронной детской библиотеки есть несколько пленок по мотивам рассказов Бианки.

Национальная электронная детская библиотека Сюн и Кунг / В. Бианки; худож. В. Шевченко.- Москва : Диафильм, 1958.- 1 дф. (49 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42358#page/0/mode/1up

Удивительная история о судьбе слона по имени Сюн и слонихи Кунг, подаренных вьетнамцами советским ребятам. Больше полутора лет слоны добирались до ленинградского зоопарка. А через два года у них родился слоненок Лекс!

История храброго зайчишки по прозванию Лупленый бочок из-за отметины на боку, которую оставила ему на память собака. Такой он был храбрый, что ни с кем в доме не ужился — ни с котенком, и с собакой, ни с мальчиком. Так его в лес и отпустили!

Национальная электронная детская библиотека Лупленый бочок / В. Бианки; сценарий Е. Бианки.- Москва : Диафильм, 1987.- 1 дф. (34 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/38069#page/0/mode/1up

О наивном щенке и хитрых, находчивых обитателях леса. Они-то умеют и спрятаться, и за себя постоять. Так что щенок ни с чем остался! Бегом в конуру вернулся и долго еще нос не высовывал.

Национальная электронная детская библиотека Первая охота / Виталий Бианки; худож. Н. Строганова.- Москва : Диафильм, 1987.- 1 дф. (33 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/39079#page/0/mode/1up

Кукольный диафильм о насекомых, которые помогали Муравьишке добраться домой. А помогали все — гусеница, паук, жужелица, блоха, кузнечик и еще много друзей.

Национальная электронная детская библиотека Как муравьишка домой спешил / Виталий Бианки; [худож.-пост. Н. Войдинова.- Москва : Диафильм, 1970.- 1 дф. (35 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/41107#page/0/mode/1up

Если вы не боитесь пауков, то этот диафильм для вас — о разных пауках и других насекомых рассказывается интересно и подробно.

Национальная электронная детская библиотека Паучок пилот / В. Бианки; худож. Н. Лернер.- Москва : Диафильм, 1958.- 1 дф. (34 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/42371#page/0/mode/1up

На самом деле это диафильм по литературе. Немного о самом Бианки и много о его «Лесной газете».

Национальная электронная детская библиотека Лесная газета / Бианки В.; Зволинская Н.- Москва : Диафильм, 1986.- 1 дф. (37 кд.) Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35849#page/0/mode/1up

Добро пожаловать в мир родной природы!

«В лучших книгах Бианки целый мир человеческих переживаний … И не от того ли так широк круг его читателей, не от того ли книжки о русской природе близки людям.» Э. Шим