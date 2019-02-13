Тутаев, Ярославская область, 13 февраля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. В Ярославской области решение расторгнуть договоры об аренде земли с огородниками Тутаева власти района объяснили заботой о внешнем виде города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, жителям города начали поступать уведомления от администрации о расторжении договоров аренды на участки под огородничество. Ранее власти внесли изменения в правила землепользования и застройки.

Мы уходим от больших огородов в центре города. Если участок небольшой и примыкает к домовладению, мы готовы изменить его назначение и присоединить к участку домовладельца. Если огород большой и не связан с домом, мы готовы предложить жителям взамен участки за городом. В любом случае будем подходить индивидуально. Если у жителей есть проблемы, они могут обращаться непосредственно ко мне. Пока что ко мне поступило только одно обращение», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Юнусов не смог сказать, сколько именно участков власти намерены изъять у арендаторов (по словам инициативной группы — около 400). При этом глава района не исключил, что изымаемые земли будут продаваться под застройку. Он сказал, что финансовый вопрос не является здесь главным.

Так или иначе, инициативная группа из жителей города намерена бороться за свои права. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.