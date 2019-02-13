Москва, 13 февраля, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Рост нефти марки Brent 13 февраля составляет более 1%. Котировки вплотную подошли к линии сопротивления $63,63 за баррель. Таким образом, если реализуется пробой уровня, вероятно, начнет реализовываться сценарий роста с целью достижения отметки $70 в рамках среднесрочного сценария, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Новостями, которые подтолкнули цены вверх стали ежемесячный доклад ОПЕК и прогресс в торговых переговорах между США и Китаем. Организация стран-экспортеров нефти заявила 12 февраля, что в январе сократила добычу почти на 800 тысяч баррелей в сутки до 30,81 млн», — привел цифры эксперт.

Оптимизма также придал, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Он заявил, что в марте королевство будет добывать всего 9,8 млн баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже декабрьского уровня.

«В свою очередь 13 февраля ожидаются данные по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США. Они способны придать динамику сегодняшним торгам. Тем более, что API зафиксировал снижение запасов — это позитивный сигнал», — отметил Капустянский.

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