Россия напомнила Германии о результатах войны: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 февраля, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- Немецкому дипломату напомнили о результатах войны;
- Глава минобороны США прибыл в Ирак;
- Европарламент о преимуществах поправок к газовой директиве;
- Генсек НАТО надеется встретиться с Лавровым в Мюнхене;
- ФСБ обыскивает несколько крупных агрохолдингов.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1164.