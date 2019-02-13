Сеул, 13 февраля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. 13 февраля представители компании Samsung Electronics сообщили, что разместили наружнюю рекламу на главных достопримечательностях мира, сообщает YTN.

Нью-Йорк, Таймс-сквер

Данная реклама является тизером новых смартфонов линейки Galaxy, которые представит компания 20 февраля в Сан-Франциско.

Известно, что компания в начале января разместила наружную рекламу в Париже на Площади Согласия.

С 11 числа, реклама также была размещена в Нью-Йорке на Таймс-сквер, в Италии на Миланском соборе, в Испании на Plaza del Callao, а также в Сингапуре и России.

Наружняя реклама представляет собой баннер, на котором корейскими буквами написана фраза «Открывать будущее». Данная фраза является олицетворением новых смартфонов компании, а именно Galaxy S и Galaxy F.