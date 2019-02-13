Калуга, 13 февраля, 2019, 15:38 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников 13 февраля прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM слова министра экономического развития России Максима Орешкина о пенсионной реформе. Напомним, в интервью газете «Ведомости» Орешкин заявил, что в прогнозе до 2036 года и в готовящемся в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста не предусмотрено.

Фото Петра Катериничева. Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

«Слова министра экономического развития России Максима Орешкина поначалу повергли в изумление. Неужели передумали и собираются отменить повышение пенсий, вызвавшее бурю негодований в обществе? Однако не спешите радоваться.

Если рассмотреть сказанное министром с лупой в руках, то туман быстро рассеивается. Ключевое слово здесь — «дальнейшее». То есть, пока власти лишь не планируют повышать уже узаконенную новую возрастную пенсионную планку свыше 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. Что же, спасибо и на этом», — заявил калужский омбудсмен.

Напомним, летом 2018 года в Калужской области было проведено 816 профсоюзных собраний, на которых против увеличения пенсионного возраста проголосовали около 44 тысяч человек. Однако депутаты Законодательного собрания области в своем большинстве поддержали предложенную правительством РФ пенсионную реформу.