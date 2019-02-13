Москва, 13 февраля, 2019, 15:36 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, вторая половина торгового дня, находится под влиянием внутренних факторов. Для валютных спекулянтов важным будет спрос на ОФЗ, а не вероятные санкции Запада, динамика нефти, переговоры Китая/США и т.д. 13 февраля, торги по рублю открылись падением котировок против доллара на 0,37% к уровню 65,53 и евро на 0,57% к уровню 74,27. Что, более вероятно, было обусловлено именно внешними факторами. Однако затем рубль попытался восстановиться. Более вероятно, что рубль продолжит укрепляться, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

ИА REGNUM Рубль

Так, Минфин России на аукционах 13 февраля предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков без установленного лимита предложения. Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Отметим, что на прошлой неделе Минфин сообщил, что рассматривает возможность отказаться от практики установления на своих аукционах по размещению облигаций федерального займа предельных объемов предложения облигаций.

«Обращаем внимание на тот факт, что ожидания по монетарной политике ЦБ РФ стабильны, и никто не предвещает изменений в ближайшее время. Без появления сильной волатильности, которая наблюдалась, например, в августе-сентябре 2018 года. А учитывая подготовленность внутреннего рынка к внешним шокам вряд ли подобная волатильность будет уместной в первом-втором квартале 2019 года», — усомнился эксперт.

Относительно санкций стоит отметить, что валютные и биржевые спекулянты не готовы принимать этот фактор серьезно. 12 февраля представители США и ЕС были близки к согласованию санкции против России в ответ на инцидент с задержанием украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в конце ноября. Вероятно, этот вопрос будет обсуждаться 18 февраля на уровне министров иностранных дел Евросоюза.

«Однако санкции будут явно не экономические, вроде запрета на покупку госдолга, а коснутся «физических лиц и компаний», имеющих прямое отношение к инциденту с украинскими кораблями. То есть фактор новых санкций является второстепенным и только спрос на российские ОФЗ будет иметь реальный вес для трейдеров на этапе принятия решений по рублю», — считает Стариков.

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