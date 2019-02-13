Екатеринбург, 13 февраля, 2019, 15:33 — ИА Регнум. Слова министра экономического развития России Максима Орешкина о том, что в стране до 2036 года не будут поднимать вопрос о повышении пенсионного возраста — не отступление, а закрепление достигнутого. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил уральский политик, бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области и бывший председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Евгений Артюх.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Министр Орешкин же не заявил, что его министерство или правительство пересмотрели свою точку зрения на повышение пенсионного возраста и предлагают отменить или как-то смягчить принятое решение. Орешкин сказал банальность, так как это понятно и очевидно, что вопросы пенсионного возраста связаны не только с экономикой, но и демографией, продолжительностью жизни. Изменения в этих сферах накапливаются не годами, а десятилетиями. То, что нужно было продавить, то и продавили в виде повышения пенсионного возраста, несмотря на очевидную непопулярность решения и ожидаемое падение рейтингов власти», — отметил эксперт.

«Меня удивляет, что все пенсионные вопросы сегодня в нашей стране усилиями власти свелись к вопросу повышения возраста. Понятно, когда по поводу возраста негодуют граждане, но когда представители правительства тоже говорят только об этом, мне непонятно. Непонятно потому, что ещё в феврале 2016 года была принята Правительственная Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. В соответствии с данным документом сейчас в стране должна идти полномасштабная работа по повышению качества жизни пенсионеров, включая увеличение доходов. Мне непонятно, как эта стратегия, имеющая четкие целевые показатели корреспондируется, например, с последним майским указом президента, включающим 13 нацпроектов», — сказал Евгений Артюх.

Он добавил, что изучил, каким образом власть потратит на выполнение этого указа 25 трлн рублей. И анализ показал, что там не предусмотрены меры на создание специальной отрасли в медицине для оказание помощи пожилым — гериатрии.

«Не нашёл я расходов на социальный туризм и создание условий для путешествий пенсионерам, меры по развитию потребительского рынка для пожилых тоже под вопросом, как и многое другое из Стратегии действий. Таким образом, вместо того, чтобы заниматься реализацией ранее принятых решений, которые на бумаге смотрятся весьма солидно и которые при их реализации могли бы позволить говорить, что сегодня в России идёт настоящая пенсионная реформа, правительственные чиновники, в нашем случае в лице Орешкина, делают бессмысленные заявления о том, что повышения пенсионного возраста больше не предвидится. Скорее всего главная цель таких заявлений — это расчёт на позитивное их восприятие населением с целью снижения социальной напряжённости. В любом случае это не то, чем должно заниматься правительство и его чиновники», — заключил Артюх.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Орешкин сделал скандальное заявление в интервью изданию «Ведомости». Он отметил, что дальнейшего повышения пенсионного возраста не предусмотрено по крайней мере до 2036 года.

Ранее читайте: Дальнейшее повышение пенсионного возраста в России не планируется — Орешкин