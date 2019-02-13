Москва, 10 ноября, 2018, 02:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России по просьбе корреспондента армянской телекомпании ГАЛА прокомментировало решение властей Армении о допуске российских специалистов к биологическим лабораториям США на территории Армении.

youtube.com / канал NunnLugarCTR Биолаборатория в Тавушской области Армении

«Вопросы обеспечения биологической безопасности, включая управление рисками, связанными с инфекционными заболеваниями естественного или преднамеренного происхождения, занимают особое место в российско-армянском диалоге. В прошлом году в Ереване на эту тему прошли двусторонние консультации, в рамках которых для российских экспертов было организовано посещение созданной при содействии США биолаборатории. Признательны армянской стороне за этот шаг.

В ходе консультаций состоялся полезный обмен мнениями о ситуации в области биобезопасности и возможных направлениях двустороннего взаимодействия в этой сфере. Нас заверили, что деятельность, осуществляемая на базе построенных при участии Пентагона лабораторий, будет носить исключительно мирный характер и соответствовать нормам Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

С учётом союзнических отношений между Россией и Арменией настроены на дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего взаимодействия в области биобезопасности», — говорится в комментарии МИД России.

Официальная Москва неоднократно выражала беспокойство деятельностью американских биологических лабораторий у границ России. Подобные лаборатории есть на Украине, в Грузии, Казахстане и Армении.

Читайте также: Лавров поднял вопрос о биолабораториях США в Армении и Казахстане — СМИ

Среди этих стран Армения стала первым государством, предоставившим доступ российских специалистов к этим лабораториям. В начале октября прмеьер Армении Никол Пашинян заявил, что российские эксперты посетили биолаборатории, открытые в Армении при финансовой поддержке США.

«Буквально десять-пятнадцать дней назад по моему личному поручению российские специалисты были допущены к этим лабораториям. Это никак не может быть использовано против России. Наоборот, мы приглашаем российских специалистов и готовы обсуждать вопрос о совместном использовании этих лабораторий», — сказал Пашинян в интервью изданию «Коммерсант».