Луганск, 13 февраля, 2019, 15:37 — ИА Регнум. Школу в посёлке Золотое-5 в ЛНР обстреляли из крупнокалиберного снайперского оружия иностранного производства, заявил 13 февраля на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

David William Снайпер

Такой вывод сделали специалисты, изучившие пули, изъятые с места происшествия.

«Обстрелы ведутся с применением крупнокалиберной снайперской винтовки фирмы Barrett M82 и марки Desert Tech производства США, боеприпасами калибром 12,7 и 9,5 мм. Поставки иностранных винтовок с патроном такого калибра, было осуществлено ещё во второй половине 2018 года в ВСУ из Канады», — рассказал Марочко.

Как сообщали представители разведки ЛНР, ранее в район населённого пункта Счастье были переброшены четыре снайперские пары, чьей задачей являются провокационные обстрелы территории республики.

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