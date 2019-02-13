Москва, 13 февраля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова совместно с ФГУП «НИИ Стандартизации и Унификации» разработали рекомендации по повышению температуры применения реактивного топлива ТС-1. Проект изменений отраслевого стандарта направлен для утверждения в департамент авиационной промышленности Минпромторга России, сообщает 13 февраля пресс-служба института.

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ТС-1 — самое распространенное топливо в отечественной гражданской авиации. Действующие температурные стандарты для этого вида топлива были установлены более 30 лет назад. По ним нормативная максимальная температура керосина в топливной системе газотурбинного двигателя составляет 100 °C — длительно, 120 °C — кратковременно.

Однако в настоящее время авиационный керосин выпускается в соответствии с более жёсткими требованиями и имеет более высокую термоокислительную стабильность. Кроме того, развитие газотурбостроения идет по пути повышения температуры газа в двигателе. С ростом теплонапряженности двигателей повышается температура применения топлива. Проведенные в ЦИАМ эксперименты доказали возможность повышения предельно допустимой температуры применения авиакеросина.

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