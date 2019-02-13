Москва, 13 февраля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. Сегодня, 13 февраля, в Сочи президент России Владимир Путин встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-хамелеон

В ходе встречи главы двух государств обсудили перспективы развития интеграционных процессов на евразийском пространстве.

Также Путин и Лукашенко затронули ряд ключевых вопросов двухстороннего сотрудничества.

Читайте также: Путин проведет переговоры с Лукашенко 13 февраля

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Сочи начинаются трехдневные консультации президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, который прибыл в России с трёхдневным рабочим визитом.

Подробнее: Владимир Путин и Александр Лукашенко готовят Большую сделку