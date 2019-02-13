Калуга, 13 февраля, 2019, 15:15 — ИА Регнум. Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялась 13 февраля в Калуге. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, в торжествах приняли участие представители областной власти, ветеранских, юнармейских и военно-патриотических организаций, учащиеся кадетских классов.

Фото Сергея Лялякина. Пресс-служба правительства Калужской области Награждение воинов-интернационалистов.

День памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечается 15 февраля. В своем видеообращении к ветеранам и участникам боевых действий губернатор Анатолий Артамонов подчеркнул, что их мужество и отвага всегда будут служить примером для новых поколений российских воинов.

Заместитель губернатора области Константин Горобцов выразил огромное уважение всем, кто добросовестно исполнял гражданский и воинский долг перед Родиной, оставаясь верным присяге до конца:

«Мы отдаем дань памяти и уважения всем участникам тех событий, разделяем боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих близких. Мы преклоняемся перед солдатом, который беззаветно предан своей великой Родине. Вечная память тем, кто не вернулся с той войны, чья жизнь оборвалась вдали от Родины».

Замгубернатора также отметил созидательную помощь, которую оказала наша страна афганскому народу:

«Были построены дороги, заводы, развивались образование, наука и здравоохранение. Эта помощь предотвратила многие нежелательные повороты в международной политической обстановке».

Ветеранам-интернационалистам и участникам боевых действий были вручены Благодарственные письма и Почетные грамоты главы калужского региона.

Напомним, в Калужской области цикл мероприятий, посвящённых 30-летию вывода советских войск из Афганистана, начался 8 февраля 2019 года с автопробега по маршруту Калуга — Кондрово — Медынь — Малоярославец. 12 февраля в Калуге открылся музей локальных войн и военных конфликтов. Это первая масштабная экспозиция, посвященная афганскому периоду отечественной истории, организатором которой выступило региональное отделение Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

По информации Калужского городского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», в Афганской войне участвовали более 2,5 тысяч калужан: 46 из них погибли, двое — пропали без вести. Одним из первых Героев Советского Союза, получивших высокое звание за подвиг на афганской земле, стал калужанин, выпускник школы №6 г. Калуги Сергей Козлов.