Дакка, 13 февраля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Бангладеш Абдул Момен заявил, что его страна не будет принимать участия в военных операциях, осуществляемых Саудовской Аравией, сообщает 13 февраля Anadolu Ajansi.

Souvik.arko Солдаты. Бангладеш

«Военные Бангладеш примут участие в боевых действиях только в том случае, если произойдет нападение на священные города Мекку и Медину», — подчеркнул глава дипломатического ведомства Бангладеш.

Напомним, 4 февраля 2019 года Бангладеш и Саудовская Аравия договорились подписать соглашение об обороне и усилить военное сотрудничество, данный факт вызвал беспокойство со стороны общественности, что и стало причиной подобного заявления со стороны Момена.

Соглашение должно быть подписано 14 февраля, после чего власти Бангладеш направят в Саудовскую Аравию 1 тыс. 700 военнослужащих, которые помогут разминировать ряд территорий.