Челябинск, 13 февраля, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Челябинске наблюдения за качеством атмосферного воздуха ведутся круглосуточно. Этим занимаются два новых поста мониторинга воздуха, которые после настройки и тестирования недавно были запущены в работу. Об этом сообщает телеканал ОТР.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Само помещение стационарного поста занимает площадь всего 5 кв. м. Однако это такие габариты не помешали разместить внутри всё необходимое оборудование. Все данные с него в режиме онлайн поступают в Министерство экологии. Есть у специалистов и собственная метеостанция.

«Установленное оборудование может определять 10 компонентов, такие как оксид углерода, оксид азота, двуокись азота аммиак. Кроме того, оно определяет частички пыли размером 2,5−10 микрон, те размеры, которые наиболее опасны для здоровья человека», — пояснил заместитель начальника Центра экологического мониторинга Челябинской области Олег Шумихин.

Так, оборудование фиксирует превышения по выбросам предприятий, автотранспорта, что позволяет оперативно принимать меры реагирования и выходить с проверками на предприятия.

Добавим, что новые контрольные посты были приобретены властями в конце 2018 года. Из областного бюджета на эти цели было направлено свыше 31 млн рублей. При этом до конца 2019 года в Челябинске планируется установить ещё как минимум четыре экологических поста. Кроме стационарного оборудования за качеством воздуха в городе следят и передвижные лаборатории.