Киев, 13 февраля, 2019, 15:12 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

В 2018 году Украина диверсифицировала экспорт своей продукции, реализовав на рынке Европейского Союза около 43% всего украинского экспорта. Об этом 13 февраля заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Для нашего государства был огромный вызов — поиск новых внешних рынков для нашей продукции. В прошлом году нам удалось завершить переговоры по открытию рынка Израиля. Ведутся переговоры с другими странами. За 11 месяцев мы получили почти 54 млрд. экспорта украинских товаров на мировые рынки. Самое главное, что почти 43% от всего экспорта приходится на рынок Европейского Союза. Мы диверсифицировались и вышли на европейский глобальный рынок», — считает Гройсман.

Он сообщил, что экономика Украины переходит на стандарты ЕС, а правительство отменяет советские регуляции для бизнеса.

«Мы постоянно отменяем ненужные регуляции, которые были созданы еще в советские времена или те, которые были созданы 5−10 лет назад и сужали возможности развития предпринимательства. Мы обеспечиваем интеграцию в ЕС. Сегодня 2,1 тыс. национальных стандартов гармонизированы с ЕС», — сказал Гройсман.

Премьер отметил, что по оперативным данным минэкономики, в 2018 году рост внутреннего валового продукта Украины составил 3,2%.

«В Украине построено и реконструировано почти 1000 объектов производственного назначения. Это официальные данные по стране за прошлый год. 957 объектов производственного назначения. Это новые и модернизированные рабочие места… У нас есть достаточно позитивный показатель — 3,2% роста внутреннего валового продукта. Это оперативные данные в соответствии с расчетами министерства экономики. Я считаю, что реальный ВВП за 2018 год будет не менее чем 3,2%… В 2018 году инфляция стала меньше 10% — 9,8%. Это очень оптимистический показатель, который предусматривает, что стабильность национальной валюты и цен будут приемлемыми в следующем году», — рассказал Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил, что доля ЕС в структуре украинского экспорта — 42,6%, а доля экспорта в Российскую Федерацию — 7,7%. Напомним, в 2012—2013 гг. на долю России приходилось до 25% украинского экспорта.

«Трудно приуменьшить роль соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, ратификацию которого пыталась заблокировать Российская Федерация. Работает углубленная и всеохватывающая зона свободной торговли. Я горжусь этой цифрой, сегодня доля ЕС в структуре украинского экспорта — 42,6%, а доля экспорта в Российскую Федерацию — 7,7%. В 2018 году мы продали в ЕС товаров больше, чем за любой год экономических отношений между Украиной и ЕС. Объем нашей торговли с ЕС за последние три года вырос на 55%. И это якорь, это никто за одно мгновение не выключит, не закроет, не объявит эмбарго, не будет использовать взаимную торговлю для внешнеполитического давления на мое государство», — сказал Порошенко.

Напомним, за январь-ноябрь 2018 года Украина на 17% нарастила импорт товаров из Российской Федерации, но при этом сократила продажу своих товаров на территории РФ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в разделе «Географическая структура внешней торговли товарами», которую приводит Государственная служба статистики Украины.

В частности, за 11 месяцев 2018 года Украина экспортировала в Россию товаров на 3 млрд.331 млн. долл., что на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом импорт товаров из России составил 7 млрд. 415 млн. долл. Таким образом, Украина нарастила отрицательное торговое сальдо с Россией до 4 млрд. 84 млн. долл.